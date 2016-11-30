Регламентний комітет ВР розгляне подання на В.Новинського на початку наступного тижня - В.Арешонков

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради отримав сьогодні від Генеральної прокуратури додаткові матеріали до подання про зняття недоторканності з народного депутата Вадима Новинського, засідання комітету з розгляду цього питання заплановано на початок наступного тижня. Про це повідомив у коментарі УНН заступник голови комітету парламенту з питань регламенту та організації роботи ВР Володимир Арешонков.