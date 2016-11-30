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Регламентний комітет ВР розгляне подання на В.Новинського на початку наступного тижня - В.Арешонков

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради отримав сьогодні від Генеральної прокуратури додаткові матеріали до подання про зняття недоторканності з народного депутата Вадима Новинського, засідання комітету з розгляду цього питання заплановано на початок наступного тижня. Про це повідомив у коментарі УНН заступник голови комітету парламенту з питань регламенту та організації роботи ВР Володимир Арешонков.

Регламентний комітет ВР розгляне подання на В.Новинського на початку наступного тижня - В.Арешонков

"Півтори години тому матеріали поступили до нас в комітет. Зараз вони роздаються депутатам, і ми починаємо над ними працювати", – сказав він.

Також В.Арешонков зазначив, що засідання регламентного комітету, на якому буде розглядатися рішення щодо нардепа Вадима Новинського, буде на початку наступного тижня.

"Засідання комітету буде на початку наступного тижня, тобто в понеділок", - додав він.

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав відповіді на додаткові запитання членів парламентського комітету з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради щодо подання про притягнення народного депутата Вадима Новинського до кримінальної відповідальності.

Раніше у регламентному комітеті ВР повідомили, що наступного тижня Верховна Рада може розглянути подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського.

Як повідомляв УНН, 16 листопада регламентний комітет ВР розглядав подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Комітет вирішив звернутися до Генпрокурора Ю.Луценка щодо надання додаткових матеріалів та пояснень на вимоги висловлені народними депутатами, членами комітету у цій справі.

Генпрокурор Ю.Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.

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