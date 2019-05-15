Регламентный комитет начал рассмотрение постановлений об инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Регламентный комитет начал заседание, на котором планирует рассмотреть 7 постановлений об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Заседание открыл первый заместитель регламентного комитета Павел Пинзеник, передает корреспондент УНН.
По словам Пинзеника, в повестке дня заседания комитета стоит 8 вопросов - 7 из которых касается постановлений об инаугурации президента, еще один вопрос требует заключения комитета, по которым он не является профильным.
По его словам, заседание продлится примерно полчаса, ограничения по времени выступления всех желающих 3 минуты.
Напомним, в повестку дня Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины официально внесли 7 постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.