Регламентний комітет почав розгляд постанов про інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Регламентний комітет почав засідання, на якому планує розглянути 7 постанов про інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського. Засідання відкрив перший заступник Регламентного комітету Павло Пинзеник, передає кореспондент УНН.
За словами Пинзеника, на порядку денному засідання комітету стоїть 8 питань – 7 з яких стосується постанов про інавгурацію президента, ще одне питання вимагає висновку комітету, за яким він не є профільним.
За його словами, засідання триватиме приблизно півгодини, обмеження по часу виступу всіх бажаючих становить 3 хвилини.
Нагадаємо, у порядок денний Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України офіційно внесли 7 постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.