Реформирование в спорте: элитные спортсмены будут получать прямое финансирование от государства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам спорта Владимир Шумилин в комментарии "XSPORT" сообщил, что с 2021 элитные украинские спортсмены будут получать прямое финансирование от государства, передает УНН.
По словам специалиста, поддержку от государства напрямую будут получать сто спортсменов согласно мировому рейтингу.
"Думаем, с 2021 заработает индивидуальная поддержка топ-100 спортсменов. Они будут определяться по мировому рейтингу по результатам. Они будут получать прямое финансирование на те программы, которые они сами себе выбирают. То есть деньги будут выделять непосредственно им, а не на спорт, не в федерации", - признался Шумилин.
Напомним, что Шумилин сообщил о размере призовых для украинцев на Олимпийских играх в Токио.