Реформирование в спорте: элитные спортсмены будут получать прямое финансирование от государства

По словам специалиста, поддержку от государства напрямую будут получать сто спортсменов согласно мировому рейтингу.

"Думаем, с 2021 заработает индивидуальная поддержка топ-100 спортсменов. Они будут определяться по мировому рейтингу по результатам. Они будут получать прямое финансирование на те программы, которые они сами себе выбирают. То есть деньги будут выделять непосредственно им, а не на спорт, не в федерации", - признался Шумилин.

Напомним, что Шумилин сообщил о размере призовых для украинцев на Олимпийских играх в Токио.