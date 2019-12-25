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Визначився розмір призових українців на Олімпіаді-2020

Визначився розмір призових українців на Олімпіаді-2020

Київ • УНН

 • 16577 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Заступник міністра культури, молоді та спорту України Володимир Шумілін розповів про деталі призових за медалі на Олімпіаді-2020. Про це він повідомив в інтерв’ю спортивним ЗМІ, передає УНН.

За словами посадовця, призові для українських спортсменів залишаться такими, як і на попередніх Іграх.

“Призові за Олімпійські ігри поки такими ж і залишаються. Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім вже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються”, — наголосив Шумілін.

Відзначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах: Пхьончхані, Ріо-де-Жанейро і Сочі сума призових за медалі була однакова та становила 125 тис. дол. за “золото”, “срібло” — 80 тис дол., “бронза” — 55 тис. дол.

Відзначимо, що в на початку 2015 року було прийнято Стратегію 2020 року, де було закладено план завоювати 35 медалей на Олімпійських іграх-2020 на Токіо. При цьому, з Бразилії в 2016 році Україна привезла 11 нагород.

Як повідомляв УНН, олімпійський чемпіон з України Абраменко отримав від держави призові.

Українські Національні Новини

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