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Реформування у спорті: елітні спортсмени отримуватимуть пряме фінансування від держави

Київ • УНН

 • 34947 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Заступник міністра культури, молоді та спорту з питань спорту Володимир Шумілін в коментарі “XSPORT” повідомив, що з 2021 року елітні українські спортсмени отримуватимуть пряме фінансування від держави, передає УНН.

За словами фахівця, підтримку від держави напряму будуть отримувати сто спортсменів згідно зі світового рейтингу.

“Думаємо, з 2021 року запрацює індивідуальна підтримка топ-100 спортсменів. Вони будуть визначатися по світовому рейтингу, за результатами. Вони будуть отримувати пряме фінансування на ті програми, які вони самі собі вибирають. Тобто гроші будуть виділяти безпосередньо їм, а не на спорт, не на федерації”, — зізнався Шумілін.

Нагадаємо, що Шумілін повідомив про розмір призових для українців на Олімпійських іграх у Токіо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

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