Реформування у спорті: елітні спортсмени отримуватимуть пряме фінансування від держави
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Заступник міністра культури, молоді та спорту з питань спорту Володимир Шумілін в коментарі “XSPORT” повідомив, що з 2021 року елітні українські спортсмени отримуватимуть пряме фінансування від держави, передає УНН.
За словами фахівця, підтримку від держави напряму будуть отримувати сто спортсменів згідно зі світового рейтингу.
“Думаємо, з 2021 року запрацює індивідуальна підтримка топ-100 спортсменів. Вони будуть визначатися по світовому рейтингу, за результатами. Вони будуть отримувати пряме фінансування на ті програми, які вони самі собі вибирають. Тобто гроші будуть виділяти безпосередньо їм, а не на спорт, не на федерації”, — зізнався Шумілін.
Нагадаємо, що Шумілін повідомив про розмір призових для українців на Олімпійських іграх у Токіо.