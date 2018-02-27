Реформа децентрализации является предохранителем сепаратизма в Украине - Зубко

"Реформа децентрализации является предохранителем любого сепаратизма в Украине. И передавая полномочия, и передавая финансовую децентрализацию непосредственно на места, привлекая огромное количество людей, которые включаются в этот процесс, которые проявляют инициативу, принимают решения и затем их реализуют является предохранителем, который сегодня показывает, что именно на Востоке Украины - Донецкой и Луганской области, а также Харьковской - растет поддержка этой реформы. И она выросла с 19% в начале до 59% по данному аналитическому отчету", - рассказал он.

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Г.Зубко убежден, что реформа децентрализации "сшивает" страну, дает возможность гражданам принимать решения, ввести систему менеджмента, дает возможность развития.