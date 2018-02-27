Реформа децентралізації є запобіжником сепаратизму в Україні - Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Реформа децентралізації є запобіжником будь-якого сепаратизму в Україні. Про це сьогодні на прес-конференції сказав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Реформа децентралізації є запобіжником будь-якому сепаратизму в Україні. І передаючи повноваження, і передаючи фінансову децентралізацію безпосередньо на місця, залучаючи величезну кількість людей, які включаються в цей процес, проявляють ініціативу, приймають рішення і потім їх реалізовують є запобіжником, який сьогодні показує, що саме на Сході України — Донецькій та Луганській області, а також Харківській — зростає підтримка цієї реформи. І вона зросла з 19% на початку до 59% по даному аналітичному звіту”, — розповів він.
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Г.Зубко переконаний, що реформа децентралізації “зшиває” країну, дає можливість громадянам приймати рішення, запровадити систему менеджменту, дає можливість розвитку.