Рефери из АПЛ будет работать на матче "Славия" - "Динамо"

На поле стадиона “Эден Арена” команды выведет судейская бригада из Англии во главе с 39-летним Крейгом Поусон.

На матчах Премьер-лиги он работает с 2013 года, арбитр ФИФА с 2015-го. Среди наиболее значимых матчей в карьере рефери — поединок за Суперкубок Англии-2016 между “Манчестер Юнайтед” и “Лестером” (2:1), а также финал Кубка английской лиги-2018 между “Арсеналом” и “Манчестер Сити” (0:3).

С украинскими командами Поусон пересекался раньше на уровне сборных — в 2015 году зафиксировал победу сборной Украины над Черногорией (2:0) в элит-раунде отбора на ЧЕ-2015 (U-19), а в 2017-м под наблюдением арбитра уже национальная сборная Украины в отборе на ЧМ-2018 обыграла на выезде Косово (2:0).

Заметим, что матч “Славия” — “Динамо” состоится 7 августа в Праге на стадионе “Эден Арена”, начало — в 20:30 по киевскому времени.