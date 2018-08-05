Рефері з АПЛ працюватиме на матчі "Славія" – "Динамо"

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Комітет арбітрів УЄФА призначив арбітрів на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між “Славією” та “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на сайт київської команди.

На поле стадіону “Еден Арена” команди виведе суддівська бригада з Англії на чолі з 39-річним Крейгом Поусоном.

На матчах Прем’єр-ліги він працює з 2013 року, арбітр ФІФА з 2015-го. Серед найбільш значимих матчів у кар’єрі рефері — поєдинок за Суперкубок Англії-2016 між “Манчестер Юнайтед” та “Лестером” (2:1), а також фінал Кубка англійської ліги-2018 між “Арсеналом” та “Манчестер Сіті” (0:3).

З українськими командами Поусон перетинався раніше лише на рівні збірних — у 2015 році зафіксував перемогу збірної України над Чорногорією (2:0) у еліт-раунді відбору на ЧЄ-2015 (U-19), а в 2017-му під наглядом арбітра вже національна збірна України у відборі на ЧС-2018 переграла на виїзді Косово (2:0).

Зауважимо, що матч “Славія” — “Динамо” відбудеться 7 серпня у Празі на стадіоні “Еден Арена”, початок — о 20:30 за київським часом.

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