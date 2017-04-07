Пресс-секретарь МИД РФ не смогла в прямом эфире прочитать официальное заявление

Так, М.Захарова сначала накричала на журналистов, требуя не вести прямой трансляции на каналах. Затем она начала читать текст официального комментария, однако сбилась и начала читать второй раз. Вдруг спикер МИД снова сбилась и остановила запись.

Как сообщал УНН, в МИД РФ прокомментировали введение санкций США против российских организаций.