Пресс-секретарь МИД РФ не смогла в прямом эфире прочитать официальное заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Официальный представитель Министерства иностранных дел России во время записи заявления о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии несколько раз останавливала телевизионщиков в прямом эфире. Видеоролик записи эфира российского канала размещено в YouTube, передает УНН.
Так, М.Захарова сначала накричала на журналистов, требуя не вести прямой трансляции на каналах. Затем она начала читать текст официального комментария, однако сбилась и начала читать второй раз. Вдруг спикер МИД снова сбилась и остановила запись.
Как сообщал УНН, в МИД РФ прокомментировали введение санкций США против российских организаций.