Речниця МЗС РФ не змогла у прямому ефірі прочитати офіційну заяву

Так, М.Захарова спочатку накричала на журналістів, вимагаючи не вести прямої трансляції на каналах. Потім вона почала читати текст офіційного коментаря, однак збилася і почала читати вдруге. Вдруге речниця МЗС знову збилася і зупинила запис.

Як повідомляв УНН, у МЗС РФ прокоментували введення санкцій США проти російських організацій.