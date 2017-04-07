Речниця МЗС РФ не змогла у прямому ефірі прочитати офіційну заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії під час запису заяви щодо ракетного удару США по авіабазі у Сирії кілька разів зупиняла телевізійників у прямому ефірі. Відеоролик запису ефіру російського каналу розміщено в YouTube, передає УНН.
Так, М.Захарова спочатку накричала на журналістів, вимагаючи не вести прямої трансляції на каналах. Потім вона почала читати текст офіційного коментаря, однак збилася і почала читати вдруге. Вдруге речниця МЗС знову збилася і зупинила запис.
Як повідомляв УНН, у МЗС РФ прокоментували введення санкцій США проти російських організацій.