Реализацию некоторых идей начнем в ближайшие дни - Зеленский обсудил со Стуббом итоги G7

Президент Украины Владимир Зеленский на пути в Брюссель говорил с Алексом Стуббом, обсудили итоги саммита G7 во Франции, ключевые договоренности, передает УНН.

На пути в Брюссель говорил с Алексом Стуббом. Обсудили итоги саммита G7 во Франции, ключевые договоренности. Если будут реализованы все вещи, о которых мы говорили на этом саммите и встречах в рамках G7, будут однозначно положительные результаты и для наших стран, и для Европы, и глобально - сообщил Зеленский.

Зеленский раскрыл детали договоренностей на саммите G7

По словам Президента, "ключевое для нас – закончить войну россии против Украины достойным миром и стабилизировать международные отношения".

Это можно сделать только всем вместе – Америка, Украина и вся Европа, наши ключевые партнеры в G7 и в мире. Европа в переговорах должна быть представлена сильно. В ближайшие дни попробуем начать реализацию некоторых новых идей. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Алекс! - резюмировал Глава государства.

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