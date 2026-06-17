Реализацию некоторых идей начнем в ближайшие дни - Зеленский обсудил со Стуббом итоги G7

$44.780.0351.940.10
ukenru
17:21 • 6868 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Эксклюзив
14:39 • 26204 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
17 июня, 13:28 • 22901 просмотра
Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg
Эксклюзив
17 июня, 13:00 • 23200 просмотра
Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры
Эксклюзив
17 июня, 10:49 • 24522 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
17 июня, 10:28 • 24738 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Эксклюзив
17 июня, 09:32 • 19469 просмотра
Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС
17 июня, 07:14 • 19162 просмотра
Катастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали анализ данных бортового самописцаPhoto
17 июня, 05:59 • 21209 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
17 июня, 02:33 • 26763 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.7м/с
63%
749мм
Популярные новости
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 19662 просмотра
Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей17 июня, 11:15 • 24697 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 28676 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 27602 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 15886 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
14:39 • 26204 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 27604 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 28678 просмотра
Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей17 июня, 11:15 • 24699 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 65989 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 15889 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 19666 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 29165 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 30502 просмотра
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 52883 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Золото
Отопление
Туполев Ту-22М

Реализацию некоторых идей начнем в ближайшие дни - Зеленский обсудил со Стуббом итоги G7

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Зеленский обсудил с Алексом Стуббом итоги саммита G7 и шаги для завершения войны. В ближайшее время начнется реализация новых совместных идей.

Реализацию некоторых идей начнем в ближайшие дни - Зеленский обсудил со Стуббом итоги G7

Президент Украины Владимир Зеленский на пути в Брюссель говорил с Алексом Стуббом, обсудили итоги саммита G7 во Франции, ключевые договоренности, передает УНН.

На пути в Брюссель говорил с Алексом Стуббом. Обсудили итоги саммита G7 во Франции, ключевые договоренности. Если будут реализованы все вещи, о которых мы говорили на этом саммите и встречах в рамках G7, будут однозначно положительные результаты и для наших стран, и для Европы, и глобально 

- сообщил Зеленский.

Зеленский раскрыл детали договоренностей на саммите G717.06.26, 11:47 • 3208 просмотров

По словам Президента, "ключевое для нас – закончить войну россии против Украины достойным миром и стабилизировать международные отношения".

Это можно сделать только всем вместе – Америка, Украина и вся Европа, наши ключевые партнеры в G7 и в мире. Европа в переговорах должна быть представлена сильно. В ближайшие дни попробуем начать реализацию некоторых новых идей. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Алекс! 

- резюмировал Глава государства.

Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры17.06.26, 16:00 • 23209 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Александр Стабб
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина