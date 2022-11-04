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Реализация Турцией Конвенции Монтрё удерживает Черное море от войны - спикер

Киев • УНН

 • 240658 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Заявление Турции о выполнении Конвенции Монтрё сразу после начала российско-украинской войны было "стратегическим решением, выходящим за пределы дипломатии", заявил пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрагим Калын, пишет УНН.

Цитата

"Наш президент занял очень четкую позицию по Конвенции Монтрё, и благодаря этой позиции мы удержали Черное море от войны", - сказал Калын.

Детали

Для CNN Türk Калын прокомментировал ряд вопросов, включая войну в Украине, усилия Турции в условиях войны и энергетический кризис в Европе.

"Если бы Монтрё трактовали иначе, военные корабли сегодня тоже воевали бы в Черном море", - сказал он, отметив, что было бы невозможно совершить соглашение, которое обеспечивает экспорт зерна и удобрений из украинских и российских портов.

Конвенция Монтрё 1936 года дает Турции право ограничивать проход военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы во время войны.

Касаясь роли Турции как посредника между воюющими сторонами, Калын сказал, что "лидерская дипломатия, которую проводит наш президент, доверительные отношения, которые он установил с лидерами, и серьезная и последовательная позиция Турции по этим вопросам вселяют уверенность во всех действующих лиц" .

Поскольку энергетический кризис доминирует на повестке дня Европы, Калын сказал, что "для Европы будет непростой и быстрой задачей превратить газовую экосистему и создать полную экосистему, исключив россию".

Он сослался на неудачную попытку Европы по этому поводу, заявив, что "проект Nabucco (газопровод – ред.) провалился, потому что европейские страны не смогли объединиться для создания его бюджета и структуры управления".

"Вместо этого мы сели и реализовали проект Трансанатолийского газопровода (TANAP)", - добавил он.

TANAP, самый большой участок Южного газового коридора, по которому газ из азербайджанского месторождения Шах-Дениз II доставляется в Турцию и Европу по проекту Трансадриатического трубопровода.

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