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Реалізація Туреччиною Конвенції Монтре утримує Чорне море від війни - речник

Реалізація Туреччиною Конвенції Монтре утримує Чорне море від війни - речник

Київ • УНН

 • 240661 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Заява Туреччини про виконання Конвенції Монтре відразу після початку російсько-української війни була "стратегічним рішенням, яке виходить за межі дипломатії", заявив прессекретар президента Ердогана Ібрагім Калин, пише УНН.

Цитата

"Наш президент зайняв дуже чітку позицію щодо Конвенції Монтре, і завдяки цій позиції ми втримали Чорне море від війни", - сказав Калин.

Деталі

Для CNN Türk Калин прокоментував низку питань, включаючи війну в Україні, зусилля Туреччини в умовах війни та енергетичну кризу в Європі.

"Якби Монтре трактували інакше, військові кораблі сьогодні теж воювали б у Чорному морі", - сказав він, зазначивши, що було б неможливо здійснити угоду, яка забезпечує експорт зерна та добрив із українських та російських портів.

Конвенція Монтре 1936 року дає Туреччині право обмежувати прохід військових судів через протоки Босфор і Дарданелли під час війни.

Торкаючись ролі Туреччини як посередника між воюючими сторонами, Калин сказав, що "лідерська дипломатія, яку проводить наш президент, довірчі відносини, які він встановив з лідерами, і серйозна і послідовна позиція Туреччини з цих питань вселяють впевненість у всіх дійових осіб".

Оскільки енергетична криза домінує на порядку денному Європи, Калин сказав, що "для Європи буде непростим і швидким завданням перетворити газову екосистему та створити повну екосистему, виключивши росію".

Він послався на невдалу спробу Європи щодо цього, заявивши, що "проект Nabucco (газопровід - ред.) провалився, тому що європейські країни не змогли об'єднатися для створення його бюджету та структури управління".

"Натомість ми сіли та реалізували проект Трансанатолійського газопроводу (TANAP)", - додав він.

TANAP, найбільша ділянка Південного газового коридору, яким газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз II доставляється до Туреччини та Європи за проектом Трансадріатичного трубопроводу.

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