"Реал" с победы над "ПСЖ" начал выступления в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В центральном противостоянии первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” принимал французский “Пари Сен-Жермен”, передает корреспондент УНН.
В стартовый отрезок команды раскачивались. Острые моменты стали возникать ближе к середине тайма. Сначала Роналду исполнял опасный штрафной в нескольких метрах от уголовной зоны парижан — мяч прошел над перекладиной. Впоследствии португалец после идеального перевода мяча Марсело с левого фланга на правый встретился с голкипером гостей Арреолой. Удар нападающего “сливочных” пришелся в лицо голкиперу.
Опасный удар головой Серхио Рамоса с розыгрыша углового закончился легкой добычей Арреолы. Парижане ответили острыми проходами Неймара, который вырывался из ожоги нескольких оппонентов, но удары бразильцу не удавались. Однако именно на 33 минуте игроки “ПСЖ” поймали испанцев при быстрой атаке. Состоялся прострел с фланга, мяч от Начо улетел немного назад на Адриана рабьей, который и изменил цифры на табло — 0:1.
Под занавес первого тайма хозяева отыгрались. На Тони Кроос нарушил правила в собственной штрафной Ле Селсо. Пенальти реализовал Роналду, однако Ареола угадал полет мяча (немного не дотянулся) — 1:1.
Начиная с 70 минуты парижане прижали хозяев у своих ворот, но ошибки от голкипера Альфонсо Ареола привели к голам Роналду (коленом) и Марсело на 83 и 86 минутах соответственно — 3:1 в пользу “сливочных”.
Добавим, что матч пройдет 6 марта на “Парк-де-Пресс”.