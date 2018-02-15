"Реал" з перемоги над "ПСЖ" розпочав виступи у плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У центральному протистоянні першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” приймав французький “Парі Сен-Жермен”, передає кореспондент УНН.
У стартовий відрізок команди розкачувалися. Гострі моменти почали виникати ближче до середини тайму. Спочатку Роналду виконував небезпечний штрафний в кількох метрах від карної зони парижан — м’яч пройшов над поперечиною. Згодом португалець після ідеального переводу м’яча Марсело з лівого флангу на правий зустрівся з голкіпером гостей Ареолою. Удар нападника “вершкових” прийшовся в обличчя голкіперу.
Небезпечний удар головою Серхіо Рамоса з розіграшу кутового закінчився легкою здобиччю Ареоли. Парижани відповіли гострими проходами Неймара, який виривався з опіки кількох опонентів, але удари бразильцю не вдавалися. Однак саме на 33 хвилині гравці “ПСЖ” підловили іспанців при швидкій атаці. Відбувся простріл з флангу, м’яч від Начо відлетів трохи назад на Адріана Рабьо, який і змінив цифри на табло — 0:1.
Під завісу першого тайму господарі відігралися. На Тоні Кроосі порушив правила у власному карному майданчику Ле Селсо. Пенальті реалізував Роналду, проте Ареола вгадав політ м’яча (трохи не дотягнувся) — 1:1.
Починаючи з 70 хвилини парижани притисли господарів біля власних воріт, але помилки від голкіпера Альфонсо Ареола призвели до голів Роналду (коліном) та Марсело на 83 і 86 хвилинах відповідно — 3:1 на користь “вершкових”.
Додамо, що матч-відповідь пройде 6-го березня на “Парк-де-Прес”.