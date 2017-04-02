"Реал" уверенно победил "Алавес" и увеличил отрыв от "Барселоны"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65475 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108166 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165949 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121759 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119736 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114184 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105341 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157197 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Реал" уверенно победил "Алавес" и увеличил отрыв от "Барселоны"

"Реал" уверенно победил "Алавес" и увеличил отрыв от "Барселоны"

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. "Реал" победил "Алавес" в матче 29 тура Примеры на "Сантьяго Бернабеу". Первый тайм прошел под контролем "Реала", однако многие моменты хозяева создать не смогли, передает УНН.

Первая реальная возможность для взятия ворот сразу превратилась в гол. Карвахаль отдал передачу в центр штрафной на Карима Бензема, который расстрелял голкипера "Алавеса". Уже в компенсированное к первому тайму время Гарет Бэйл мог увеличивать преимущество, но не смог попасть в дальний угол ворот.

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Во втором тайме картина игры немного изменилась, ведь гости имели несколько хороших возможностей. Две возможности для взятия ворот имел Мендес, но ни одну не реализовал. Впоследствии, гол забил Криштиану Роналду, однако из-за офсайда его так и не засчитали.

Уже под занавес матча хозяева забили еще два гола. Сначала Иско сильным выстрелом увеличил преимущество "Реала", а через несколько минут Начо удачно сыграл на добивании после удара Г.Бейла и довел счет до разгромного.

Таким образом "Реал" закрепился на первом месте, имея в активе 68 очков, а "Алавес" остался на 10 месте с 40-а пунктами.

Украинские Национальные Новости

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