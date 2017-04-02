"Реал" уверенно победил "Алавес" и увеличил отрыв от "Барселоны"

Первая реальная возможность для взятия ворот сразу превратилась в гол. Карвахаль отдал передачу в центр штрафной на Карима Бензема, который расстрелял голкипера "Алавеса". Уже в компенсированное к первому тайму время Гарет Бэйл мог увеличивать преимущество, но не смог попасть в дальний угол ворот.

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Во втором тайме картина игры немного изменилась, ведь гости имели несколько хороших возможностей. Две возможности для взятия ворот имел Мендес, но ни одну не реализовал. Впоследствии, гол забил Криштиану Роналду, однако из-за офсайда его так и не засчитали.

Уже под занавес матча хозяева забили еще два гола. Сначала Иско сильным выстрелом увеличил преимущество "Реала", а через несколько минут Начо удачно сыграл на добивании после удара Г.Бейла и довел счет до разгромного.

Таким образом "Реал" закрепился на первом месте, имея в активе 68 очков, а "Алавес" остался на 10 месте с 40-а пунктами.