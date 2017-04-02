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"Реал" впевнено переміг "Алавес" і збільшив відрив від "Барселони"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. "Реал" переміг "Алавес" в матчі 29 туру Прімери на "Сантьяго Бернабеу". Перший тайм пройшов під контролем "Реала", однак багато моментів господарі створити не змогли, передає УНН.

Перша реальна нагода для взяття воріт одразу перетворилася у гол. Карвахаль віддав передачу у центр штрафного майданчика на Каріма Бензема, який розстріляв голкіпера "Алавеса". Вже у компенсований до першого тайму час Гарет Бейл міг збільшувати перевагу, але не зміг влучити у дальній кут воріт.

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У другому таймі картина гри трішки змінилася, адже гості мали декілька хороших нагод. Дві нагоди для взяття воріт мав Мендес, але жодну не реалізував. Згодом, гол забив Кріштіану Роналду, проте через офсайд його так і не зарахували.

Вже під завісу матчу господарі забили ще два голи. Спочатку Іско сильним пострілом збільшив перевагу "Реала", а через декілька хвилин Начо вдало зіграв на добиванні після удару Г.Бейла та довів рахунок до розгромного.

Таким чином "Реал" закріпився на першому місці, маючи в активі 68 очок, а "Алавес" залишився на 10 місці з 40 пунктами.

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