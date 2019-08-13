"Реал" отдал вратаря Лунина в аренду клубу Роналдо
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. "Вальядолид" и "Реал" договорились о переходе вратаря украинской сборной Андрея Лунина, сообщает УНН со ссылкой на сайты обоих клубов.
Арендное соглашение 20-летнего украинского вратаря рассчитано до конца сезона-2019/20.
Уже 14 августа украинский голкипер проведет первую тренировку в новом клубе, а после этого состоится официальная презентация игрока.
Стоит отметить, что "Вальядолид" - новичок Ла Лиги. Трансферная стоимость коллектива оценивается в 84 млн. евро. В команде присутствуют только пятеро легионеров (не испанских футболистов).
Напомним, что владельцем "Вальядолида" стал обладатель "Золотого мяча" Роналдо.