"Реал" віддав воротаря Луніна в оренду клубу Роналдо
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. "Вальядолід" та "Реал" домовились про перехід воротаря української збірної Андрія Луніна, повідомляє УНН з посиланням на сайти обох клубів.
Орендна угода 20-річного українського воротаря розрахована до кінця сезону-2019/20.
Уже 14 серпня український голкіпер проведе перше тренування в новому клубі, а після цього відбудеться офіційна презентація гравця.
Варто відзначити, що "Вальядолід" - новачок Ла Ліги. Трансферна вартість колективу оцінюється в 84 млн. євро. В команді присутні тільки п'ятеро легіонерів (не іспанських футболістів).
Нагадаємо, що власником "Вальядоліду" став володар "Золотого м'яча" Роналдо.