"Реал" обыграл "Баварию" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

За “Баварию” гол забил Йосу Киммих на 28-й минуте (этот гол стал третьим в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, мяч Киммиха стал 100-м для “Баварии” в матчах Лиги чемпионов под руководством Юппа Хайнкеса). В составе “Реала” отличились Марсело (44-я минута) и Марко Асенсио (57). В первом тайме “Бавария” была вынуждена сделать две замены: Тьяго Алькантра вышел на восьмой минуте вместо Арьена Роббена, Никлас Зюле на 23-й минуте заменил Жерома Боатенга.

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Нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду также забил, однако гол не был засчитан из-за игры португальца рукой. Роналду прервал свою рекордную результативную серию в Лиге чемпионов, которая составила 11 матчей. В нынешнем розыгрыше 33-летний португалец отличался в каждой встрече, а всего на его счету 15 голов.

Следует отметить, что “Бавария” и “Реал” являются рекордсменами по количеству очных встреч в еврокубках (25). Клуб из Мюнхена в шестой раз подряд уступил “Реалу” в матчах Лиги чемпионов, последнюю победу “Бавария” одержала более шести лет назад, когда 17 апреля 2012 победила на своем поле со счетом 2:1 в первой полуфинальной встрече. В ответном матче в Мадриде “Реал” взял верх со счетом 2:1, переведя игру в дополнительное время, но в итоге в финал вышел немецкий клуб, победив в серии пенальти.

Игра состоится в Мадриде 1 мая. В другой полуфинальной паре во вторник английский “Ливерпуль” на домашнем стадионе выиграл первую встречу в итальянской “Ромы” со счетом 5:2.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.