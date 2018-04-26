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"Реал" обіграв "Баварію" в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Мюнхенська “Баварія” на своєму полі поступилася мадридському “Реалу” з рахунком 1:2 у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт “галактікос”.

"Реал" обіграв "Баварію" в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

За “Баварію” гол забив Йосу Кімміх на 28-й хвилині (цей гол став третім у Лізі чемпіонів у нинішньому сезоні, м’яч Кімміха став 100-м для “Баварії” у матчах Ліги чемпіонів під керівництвом Юппа Хайнкеса). У складі “Реала” відзначилися Марсело (44-я хвилина) і Марко Асенсио (57). У першому таймі “Баварія” була змушена зробити дві заміни: Тьяго Алькантра вийшов на восьмій хвилині замість Арьєна Роббена, Ніклас Зюле на 23-й хвилині замінив Жерома Боатенга.

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Нападаючий мадридського клубу Кріштіану Роналду також забив, однак гол не був зарахований через гру португальця рукою. Роналду перервав свою рекордну результативну серію в Лізі чемпіонів, яка склала 11 матчів. У нинішньому розіграші 33-річний португалець відрізнявся в кожній зустрічі, а всього на його рахунку 15 голів.

Слід зазначити, що “Баварія” і “Реал” є рекордсменами за кількістю очних зустрічей в єврокубках (25). Клуб з Мюнхена в шостий раз поспіль поступився “Реалу” в матчах Ліги чемпіонів, останню перемогу “Баварія” здобула понад шість років тому, коли 17 квітня 2012 року перемогла на своєму полі з рахунком 2:1 в першій півфінальній зустрічі. У матчі-відповіді в Мадриді “Реал” взяв гору з рахунком 2:1, перевівши гру в додатковий час, але в підсумку до фіналу вийшов німецький клуб, перемігши у серії пенальті.

Гра у відповідь відбудеться в Мадриді 1 травня. В іншій півфінальній парі у вівторок англійський “Ліверпуль” на домашньому стадіоні виграв першу зустріч у італійської “Роми” з рахунком 5:2.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві.

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