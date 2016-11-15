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15 марта, 19:03 • 110512 просмотра

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Реакция САП на декларацию В.Хомутынника будет зависеть от качества данных НАПК

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Том, является ли финансовая помощь, полученная Виталием Хомутынником от президента компании "Биокон" попыткой ухода от уплаты налогов, должны определить в НАПК. В случае выявления нарушений действующего законодательства, САП будет реагировать. Но все будет зависеть от качества наработанных НАПК документов. Об этом УНН сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, комментируя получение В.Хомутынником финпомощи от руководителя коммерческой структуры.

"Все зависит от того, что передадут (от НАПК - ред.). Потому что у нас очень хорошие пиар-волны, что передали, и уже у гражданина закрадывается мысль, что там есть, а ты потом остаешься с кодексом и своей юридической базой, а там документы, которые юридической базы не несут, но в СМИ прошло, что передали.

И потом будет прокурор плохой, потому что "все собрали", а не с чем идти. Потому что нужно, чтобы все было качественным, организация и процессуальное руководство не просто "лайканье" в Facebook, это значительно больше. Поэтому должно быть качественным", - сказал он.

Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре ГПУ сообщили, что финансовую помощь, которую нардеп В.Хомутынник получил от президента коммерческой компании "Биокон", на предмет нарушения действующего законодательства должны проверить в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Украинские Национальные Новости

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