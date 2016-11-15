Реакція САП на декларацію В.Хомутинніка залежатиме від якості даних НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Те, чи є фінансова допомога, отримана Віталієм Хомутинніком від президента компанії “Біокон” спробою уникнення від сплати податків, мають визначити у НАЗК. У разі виявлення порушень діючого законодавства, САП реагуватиме. Але все залежатиме від якості напрацьованих НАЗК документів. Про це УНН повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, коментуючи отримання В.Хомутинніком фіндопомоги від керівника комерційної структури.
"Все залежить від того, що передадуть (від НАЗК - ред.). Бо в нас дуже гарні піар-хвилі, що передали, і вже у громадянин закрадається думка, що там є, а ти потім залишаєшся з кодексом і своєю юридичною базою, а там документи, які юридичної бази не несуть, але в ЗМІ пройшло, що передали.
І потім буде прокурор поганий, бо "все зібрали", а немає з чим іти. Тому що потрібно, щоб все було якісним, організація і процесуальне керівництво не є просто "лайканням" у Facebook, це є значно більшим. Тому воно має бути якісним", - сказав він.
Нагадаємо, у Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі ГПУ повідомили, що фінансову допомогу, яку нардеп В.Хомутиннік отримав від президента комерційної компанії "Біокон", на предмет порушення діючого законодавства мають перевірити у Нацагентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).