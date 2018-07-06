СБ ООН не смог найти решении относительно ситуации в Сирии

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 84933 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112325 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133250 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140117 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176898 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155430 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142616 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130604 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 187375 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118387 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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СБ ООН не смог найти решении относительно ситуации в Сирии

СБ ООН не смог найти решении относительно ситуации в Сирии

Киев  •  УНН

 • 8460 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. СБ ООН не смог выработать совместное заявление по итогам закрытого заседания, на котором обсуждалась ситуация на юго-западе Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, причиной стали расхождения в позиции между участниками консультаций.

Совет Безопасности ООН 5 июля провел закрытое заседание по ситуации на юго-западе Сирии.

Инициаторами консультаций стали Швеция и Кувейт.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к немедленному прекращению эскалации боевых действий и возобновлению консультаций по ситуации в регионе.

Войска сирийского режима при поддержке проиранских сил и ВКС РФ 20 июня начали крупномасштабную наступательную операцию в подконтрольной оппозиции провинции Дераа на юго-западе Сирии. Жертвами атак стали свыше 200 мирных жителей.

Согласно заключенным в Астане в мае прошлого года договоренностям, провинция Дераа была включена в список зон деэскалации в Сирии, но спустя два месяца лишена этого статуса и объявлена Россией и США "зоной безопасности". Вскоре после этого США прекратили помощь отрядам оппозиции в этом районе Сирии.

За первые шесть месяцев 2018 года в Сирии погибло 4759 мирных жителей, в том числе 1104 ребенка и 798 женщин, говорится в отчете Сирийской сети по правам человека (SNHR).

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