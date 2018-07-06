СБ ООН не смог найти решении относительно ситуации в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. СБ ООН не смог выработать совместное заявление по итогам закрытого заседания, на котором обсуждалась ситуация на юго-западе Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, причиной стали расхождения в позиции между участниками консультаций.
Совет Безопасности ООН 5 июля провел закрытое заседание по ситуации на юго-западе Сирии.
Инициаторами консультаций стали Швеция и Кувейт.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к немедленному прекращению эскалации боевых действий и возобновлению консультаций по ситуации в регионе.
Войска сирийского режима при поддержке проиранских сил и ВКС РФ 20 июня начали крупномасштабную наступательную операцию в подконтрольной оппозиции провинции Дераа на юго-западе Сирии. Жертвами атак стали свыше 200 мирных жителей.
Согласно заключенным в Астане в мае прошлого года договоренностям, провинция Дераа была включена в список зон деэскалации в Сирии, но спустя два месяца лишена этого статуса и объявлена Россией и США "зоной безопасности". Вскоре после этого США прекратили помощь отрядам оппозиции в этом районе Сирии.
За первые шесть месяцев 2018 года в Сирии погибло 4759 мирных жителей, в том числе 1104 ребенка и 798 женщин, говорится в отчете Сирийской сети по правам человека (SNHR).