РБ ООН не змогла знайти рішення щодо ситуації в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. РБ ООН не змогла виробити спільну заяву за підсумками закритого засідання, на якому обговорювалася ситуація на південному заході Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
За словами постпреда Росії при ООН Василя Небензі, причиною стали розбіжності в позиції між учасниками консультацій.
Рада Безпеки ООН 5 липня провела закрите засідання по ситуації на південному заході Сирії.
Ініціаторами консультацій стали Швеція і Кувейт.
Раніше Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав до негайного припинення ескалації бойових дій і відновлення консультацій щодо ситуації в регіоні.
Війська сирійського режиму за підтримки проіранських сил і ВКС РФ 20 червня почали великомасштабну наступальну операцію в підконтрольній опозиції провінції Дераа на південному заході Сирії. Жертвами атак стали понад 200 мирних жителів.
Згідно з укладеними в Астані в травні минулого року домовленостям, провінція Дераа була включена в список зон деескалації в Сирії, але через два місяці позбавлена цього статусу і оголошена Росією і США "зоною безпеки". Незабаром після цього США припинили допомогу загонам опозиції в цьому районі Сирії.
За перші шість місяців 2018 року в Сирії загинуло 4759 мирних жителів, в тому числі 1104 дитини та 798 жінок, йдеться в звіті Сирійської мережі з прав людини (SNHR).