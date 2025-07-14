Разворовали почти 7 млн грн на ремонте укрытий в школах Днепропетровской области: подозрения должностному лицу и инженеру
Киев • УНН
Должностное лицо горсовета и инженер технадзора подозреваются в завладении почти 7 млн грн во время реконструкции укрытий в школах Самаровского горсовета. Они завысили стоимость материалов и объем работ, нанеся ущерб государству.
Разоблачена преступная схема хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт укрытий в школьных учреждениях Самаровского городского совета, Днепропетровской области.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
Завладели почти 7 млн грн во время реконструкции укрытий в учебных заведениях на Днепропетровщине – сообщено о подозрении должностному лицу горсовета и инженеру технадзора
По данным следствия, в сентябре 2023 года заместитель начальника одного из управлений Самаровского горсовета заключила договор с подконтрольным обществом о проведении работ по реконструкции четырех укрытий в учебных заведениях города Самар. Инженер по техническому надзору внес в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения:
Инженер по технадзору завысил стоимость использованных строительных материалов и объем работ
Должностное лицо, достоверно зная о фиктивности информации в актах, подписало их, чем нанесло ущерб государству на сумму почти 7 млн грн. Таким образом участники схемы завладели бюджетными средствами.
В рамках уголовного производства проверяются другие возможные эпизоды преступной деятельности и причастность к ней других лиц.
Правоохранители провели ряд обысков в области, в ходе которых изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию, банковские карты, печати.
По последним данным, прокуроры Днепра сообщили о подозрении
- должностному лицу Самаровского городского совета;
- инженеру по техническому надзору одного из обществ.
Фигуранты подозреваются в завладении бюджетными средствами, выделенными на реконструкцию укрытий в учебных заведениях.
Напомним
В Кривом Роге начальницу управления образования и еще пятерых человек подозревают в хищении более 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школьных укрытий.
Трем должностным лицам Днепровского горсовета сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Из-за ненадлежащего ремонта защитных сооружений территориальной общине нанесен ущерб на почти 4 млн грн.
Организатору схемы хищения 12,5 млн грн в "Харьковоблэнерго" сообщили о подозрении.