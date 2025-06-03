Організатора схеми розкрадань на трансформаторах затримали під час спроби виїхати з України

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
Ексклюзив
08:15 • 22262 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
07:51 • 45725 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
06:00 • 28910 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 87631 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 90695 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 110262 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 118281 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 208273 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 168991 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 164284 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
54%
749мм
Популярнi новини

ISW: Відмова рф надати проєкт "меморандуму" до зустрічі у Стамбулі зірвала переговори

3 червня, 01:38 • 43075 перегляди

Привласнила понад 400 тисяч: на Дніпропетровщині судитимуть директорку навчального закладу

3 червня, 02:10 • 28806 перегляди

У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА

3 червня, 02:41 • 31886 перегляди

"Меморандум" про мир від рф: російські ЗМІ оприлюднили повний список "хотєлок" кремля

3 червня, 03:12 • 35304 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 33576 перегляди
Публікації

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

07:51 • 45726 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 34951 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 18:59 • 87631 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 208273 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 365032 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кім

Рустем Умєров

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Суми

Чернігів

Реклама
УНН Lite

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

07:52 • 12294 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

07:15 • 14673 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

06:54 • 13467 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 140780 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 146521 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Х-47М2 «Кинджал»

Ту-95

Туполєв Ту-22М

МіГ-31

Організатора схеми розкрадань на трансформаторах затримали під час спроби виїхати з України

Київ • УНН

 • 1786 перегляди

Організатору схеми розкрадання 12,5 млн грн в "Харківобленерго" повідомили про підозру. Його затримали при спробі виїзду з України. Він контролював закупівлі енергообладнання.

Організатора схеми розкрадань на трансформаторах затримали під час спроби виїхати з України

Організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" енергетичного обладнання повідомлено про підозру. Його затримали детективи під час спроби залишити Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру організатору злочинної схеми із заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів. Зауважимо, що особу затримали детективи під час спроби залишити територію України

 - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році в.о. генерального директора АТ "Харківобленерго" у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства, з метою систематичного заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі.

В САП заявляють, що організатор схеми тримав під особистим контролем здійснення закупівель енергетичного обладнання в АТ "Харківобленерго" та вживав заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

Так, впродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель послуг із постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю

 - інформує САП.

Зазначається, що відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.

Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ "Харківобленерго" збитків на 12,5 млн грн. Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ

- йдеться в повідомленні.

Наразі у цій справі повідомлено про підозру 8 особам.

Доповнення

У серпні 2024 року колишньому в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" Костянтину Логвиненку та ще чотирьом учасникам злочинної організації було повідомлено про підозру у заволодінні понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.

Також підозру отримав директор із загальних питань АТ "Харківобленерго" Дмитро Мирний.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9