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Организатора схемы хищений на трансформаторах задержали при попытке выехать из Украины

Киев • УНН

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Организатору схемы хищения 12,5 млн грн в "Харьковоблэнерго" сообщили о подозрении. Он был задержан при попытке выезда из Украины. Он контролировал закупки энергооборудования.

Организатора схемы хищений на трансформаторах задержали при попытке выехать из Украины

Организатору схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования сообщено о подозрении. Его задержали детективы при попытке покинуть Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Под процессуальным руководством САП детективы НАБУ сообщили о подозрении организатору преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушению на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов. Заметим, что лицо задержали детективы при попытке покинуть территорию Украины

 - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в 2021 году и.о. генерального директора АО "Харьковоблэнерго" в сговоре с лицом, осуществлявшим контроль за рядом коммерческих предприятий-поставщиков энергетического оборудования, создали организованную группу, в которую также вошли другие сотрудники общества, с целью систематического завладения средствами предприятия в особо крупном размере.

В САП заявляют, что организатор схемы держал под личным контролем осуществление закупок энергетического оборудования в АО "Харьковоблэнерго" и принимал меры по распространению своего влияния на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.

Так, в течение апреля – сентября 2021 года руководитель АО "Харьковоблэнерго" обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок услуг по поставке 11 904 единиц трансформаторного оборудования и 79 425 единиц электроизмерительных приборов (счетчиков и вспомогательного оборудования) по завышенной на 132,5 млн грн стоимости

 - информирует САП.

Отмечается, что в соответствии с задачами и распределенными ролями руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и частный оценщик, действуя в интересах будущих победителей, обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок.

Частичное выполнение этих договоров в течение 2021–2022 годов нанесло АО "Харьковоблэнерго" убытки на 12,5 млн грн. Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения режима военного положения и проведения следственных действий детективами НАБУ

- говорится в сообщении.

Сейчас по этому делу сообщено о подозрении 8 лицам.

Дополнение

В августе 2024 года бывшему и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" Константину Логвиненко и еще четырем участникам преступной организации было сообщено о подозрении в завладении более 12,5 млн грн и покушении на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

Также подозрение получил директор по общим вопросам АО "Харьковоблэнерго" Дмитрий Мирный.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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