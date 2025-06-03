Организатора схемы хищений на трансформаторах задержали при попытке выехать из Украины

Организатору схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования сообщено о подозрении. Его задержали детективы при попытке покинуть Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Под процессуальным руководством САП детективы НАБУ сообщили о подозрении организатору преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушению на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов. Заметим, что лицо задержали детективы при попытке покинуть территорию Украины - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в 2021 году и.о. генерального директора АО "Харьковоблэнерго" в сговоре с лицом, осуществлявшим контроль за рядом коммерческих предприятий-поставщиков энергетического оборудования, создали организованную группу, в которую также вошли другие сотрудники общества, с целью систематического завладения средствами предприятия в особо крупном размере.

В САП заявляют, что организатор схемы держал под личным контролем осуществление закупок энергетического оборудования в АО "Харьковоблэнерго" и принимал меры по распространению своего влияния на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.

Так, в течение апреля – сентября 2021 года руководитель АО "Харьковоблэнерго" обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок услуг по поставке 11 904 единиц трансформаторного оборудования и 79 425 единиц электроизмерительных приборов (счетчиков и вспомогательного оборудования) по завышенной на 132,5 млн грн стоимости - информирует САП.

Отмечается, что в соответствии с задачами и распределенными ролями руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и частный оценщик, действуя в интересах будущих победителей, обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок.

Частичное выполнение этих договоров в течение 2021–2022 годов нанесло АО "Харьковоблэнерго" убытки на 12,5 млн грн. Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения режима военного положения и проведения следственных действий детективами НАБУ - говорится в сообщении.

Сейчас по этому делу сообщено о подозрении 8 лицам.

Дополнение

В августе 2024 года бывшему и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" Константину Логвиненко и еще четырем участникам преступной организации было сообщено о подозрении в завладении более 12,5 млн грн и покушении на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

Также подозрение получил директор по общим вопросам АО "Харьковоблэнерго" Дмитрий Мирный.