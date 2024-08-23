Корупція в енергетиці: повідомлено про нові підозри у справі розкрадань в "Харківобленерго"

Правоохоронці повідомили про підозру ще двом учасникам організованої групи у справі щодо мільйонних розкрадань коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання. Йдеться про директора із загальних питань АТ "Харківобленерго" та керівника ще одного комерційного підприємства. Про це УНН повідомляє із посиланням на САП.

Як стало відомо УНН із посиланням на свої джерела, підозру отримав директор із загальних питань АТ "Харківобленерго" Дмитро Мирний.

За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще двом учасникам злочинної групи, причетної до заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів - йдеться у повідомленні САП.

Дії директора із загальних питань АТ "Харківобленерго" та керівника ще одного комерційного підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Наразі у цій справі вже 7 підозрюваних.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році в.о. генерального директора АТ "Харківобленерго" у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства, з метою систематичного заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі.

Упродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель послуг з постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. - розповіли в САП.

У свою чергу, відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.

Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ "Харківобленерго" збитків на 12,5 млн грн, оскільки саме стільки коштів було перераховано за постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

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"Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ", вказали в НАБУ.

Наразі з’ясовано, що до складу злочинної групи входили в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" (2020-2024 роки); директор з загальних питань АТ "Харківобленерго"; керівник відділу матеріального забезпечення АТ "Харківобленерго" та 2 керівники комерційного підприємства, які залучили в якості пособників керівника відділу Харківської торгово-промислової палати та приватного оцінювача.

Нагадаємо

Колишньому в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" та ще чотирьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" (2020-2024 рр.) Костянтина Логвиненка.