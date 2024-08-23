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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коррупция в энергетике: сообщено о новых подозрениях по делу хищений в «Харьковоблэнерго»

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 08:02  •  1226 просмотра

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Правоохранители сообщили о подозрении еще двум участникам организованной группы по делу хищений в АО «Харьковоблэнерго». Общая сумма убытков и покушения на завладение средствами составляет более 132,5 млн грн.

Правоохранители сообщили о подозрении еще двум участникам организованной группы по делу о миллионных хищениях средств АО «Харьковоблэнерго» при закупке энергетического оборудования. Речь идет о директоре по общим вопросам АО «Харьковоблэнерго» и руководителе еще одного коммерческого предприятия.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП. 

Как стало известно УНН со ссылкой на свои источники, подозрение получил директор по общим вопросам АО «Харьковоблэнерго» Дмитрий Мирный.  

Под процессуальным руководством САП детективы НАБУ сообщили о подозрении еще двум участникам преступной группы, причастной к завладению более 12,5 млн грн и покушению на завладение еще 120 млн грн средств АО «Харьковоблэнерго» при закупке трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов

- говорится в сообщении САП.

Действия директора по общим вопросам АО «Харьковоблэнерго» и руководителя еще одного коммерческого предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Сейчас в этом деле уже 7 подозреваемых.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2021 году и.о. генерального директора АО «Харьковоблэнерго» в сговоре с лицом, осуществлявшим контроль за рядом коммерческих предприятий-поставщиков энергетического оборудования, создали организованную группу, в которую также вошли другие сотрудники общества, с целью систематического завладения средствами предприятия в особо крупном размере.

В течение апреля - сентября 2021 года руководитель АО «Харьковоблэнерго» обеспечил избрание двух «нужных» компаний победителями закупок услуг по поставке 11 904 единиц трансформаторного оборудования и 79 425 единиц электроизмерительных приборов (счетчиков и вспомогательного оборудования) по завышенной на 132,5 млн грн стоимости.

- рассказали в САП. 

В свою очередь, в соответствии с задачами и распределенными ролями руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и частный оценщик, действуя в интересах будущих победителей, обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок.

Частичное выполнение этих договоров в течение 2021-2022 годов нанесло АО «Харьковоблэнерго» убытки на 12,5 млн грн, поскольку именно столько средств было перечислено за поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам. 

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«Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения режима военного положения и проведения следственных действий детективами НАБУ», указали в НАБУ.

Сейчас выяснено, что в состав преступной группы входили и.о. председателя правления АО «Харьковоблэнерго» (2020-2024 годы); директор по общим вопросам АО «Харьковоблэнерго»; руководитель отдела материального обеспечения АО «Харьковоблэнерго» и 2 руководителя коммерческого предприятия, которые привлекли в качестве пособников руководителя отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и частного оценщика. 

Напомним 

Бывшему и.о. председателя правления АО «Харьковоблэнерго» и еще четырем участникам преступной организации сообщено о подозрении в завладении более 12,5 млн грн и покушении на завладение еще 120 млн грн средств АО «Харьковоблэнерго» при закупке энергетического оборудования.

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет об и.о. председателя правления АО «Харьковоблэнерго» (2020-2024 гг.) Константина Логвиненко.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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