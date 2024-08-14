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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разоблачена схема хищения 12 млн грн на закупке защиты для танков: что известно

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 07:30  •  6498 просмотра

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Правоохранители разоблачили организованную группу, которая присвоила 12 млн грн госсредств при закупке элементов динамической защиты для бронетехники ВСУ. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ.  Дельцы искусственно завышали стоимость заказанной для Минобороны продукции, а полученную "разницу" вывели в тень. Сделка нанесла ущерб госбюджету в почти 12 млн грн. О подозрении сообщили пяти людям, в частности экс-руководителю государственного предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ и СБУ.

Детали

Как отметили в НАБУ, в условиях активной фазы полномасштабного наступления РФ в апреле 2022 года возникла острая потребность в обеспечении украинской бронетехники элементами динамической защиты. Для ее удовлетворения министерство обороны Украины заключило контракт со специализированным государственным предприятием.

В СБУ добавили, что был заключен договор с машиностроительной компанией в Киеве.

"В то же время руководитель ГП в сговоре с главным бухгалтером решил завладеть государственными средствами путем искусственного завышения расходов, связанных с выполнением контракта. Кроме того, имея нужные компоненты, они обеспечили документальное оформление их мнимого приобретения у коммерческой структуры, что стало основанием незаконной уплаты ей государственных средств", - говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщается, в результате этих сделок государство понесло убытки на почти 12 млн грн, которые их участники перевели на контролируемые счета для дальнейшей легализации.

Сейчас сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и одному из ключевых фигурантов "схемы" - руководителю коммерческой структуры, через которую фигуранты выводили бюджетные средства в тень.

Их действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
  • ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Сейчас руководитель коммерческой структуры задержан в Киеве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозрение получил бывший помощник руководителя государственной компании-подрядчика и его сообщник - лицо, которое предоставило собственные реквизиты для обналичивания похищенных денег.

Также заочные подозрения получили экс-руководитель государственной компании-подрядчика и его главный бухгалтер, которые скрываются за границей.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Понад 1,5 млрд грн збитків: викрили 28 службовців причетних до розкрадання коштів виділених на оборону 10 августа 2024, 17:22 • 54603 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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