Розікрали майже 7 млн грн на ремонті укриттів у школах на Дніпропетровщині: підозри посадовиці та інженеру
Київ • УНН
Посадовиця міськради та інженер технагляду підозрюються у заволодінні майже 7 млн грн під час реконструкції укриттів у школах Самарівської міськради. Вони завищили вартість матеріалів та обсяг робіт, завдавши збитків державі.
Викрито злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт укриттів у шкільних закладах Самарівської міської ради, Дніпропетровської області.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Заволоділи майже 7 млн грн під час реконструкції укриттів у навчальних закладах на Дніпропетровщині – повідомлено про підозру посадовиці міськради та інженеру технагляду
За даними слідства, у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір із підконтрольним товариством щодо проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах міста Самар. Інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості:
Інженер з технагляду завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг робіт
Посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на суму майже 7 млн грн. У такий спосіб учасники схеми заволоділи бюджетними коштами.
У межах кримінального провадження перевіряються інші можливі епізоди злочинної діяльності та причетність до неї інших осіб.
Правоохоронці провели низку обшуків в області, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, банківські картки, печатки.
За останніми даними, прокурори Дніпра повідомили про підозру
- посадовиці Самарівської міської ради;
- інженеру з технічного нагляду одного з товариств.
Фігуранти підозрюються у заволодінні бюджетними коштами виділеними на реконструкцію укриттів у навчальних закладах.
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У Кривому Розі начальницю управління освіти та ще п'ятьох осіб підозрюють у розкраданні понад 1 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт шкільних укриттів.
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