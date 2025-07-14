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Розікрали майже 7 млн грн на ремонті укриттів у школах на Дніпропетровщині: підозри посадовиці та інженеру

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Посадовиця міськради та інженер технагляду підозрюються у заволодінні майже 7 млн грн під час реконструкції укриттів у школах Самарівської міськради. Вони завищили вартість матеріалів та обсяг робіт, завдавши збитків державі.

Розікрали майже 7 млн грн на ремонті укриттів у школах на Дніпропетровщині: підозри посадовиці та інженеру

Викрито злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт укриттів у шкільних закладах Самарівської міської ради, Дніпропетровської області.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Заволоділи майже 7 млн грн під час реконструкції укриттів у навчальних закладах на Дніпропетровщині – повідомлено про підозру посадовиці міськради та інженеру технагляду

- інформує Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір із підконтрольним товариством щодо проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах міста Самар. Інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості:

Інженер з технагляду завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг робіт

- ідеться у звіті

Посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на суму майже 7 млн грн. У такий спосіб учасники схеми заволоділи бюджетними коштами.

У межах кримінального провадження перевіряються інші можливі епізоди злочинної діяльності та причетність до неї інших осіб.

Правоохоронці провели низку обшуків в області, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, банківські картки, печатки.

За останніми даними, прокурори Дніпра повідомили про підозру 

  • посадовиці Самарівської міської ради;
    • інженеру з технічного нагляду одного з товариств.

      Фігуранти підозрюються у заволодінні бюджетними коштами виділеними на реконструкцію укриттів у навчальних закладах.  

      Нагадаємо

      У Кривому Розі начальницю управління освіти та ще п'ятьох осіб підозрюють у розкраданні понад 1 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт шкільних укриттів.

      Трьом посадовцям Дніпровської міськради повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Через неналежний ремонт захисних споруд територіальній громаді завдано збитків на майже 4 млн грн.

      Організатору схеми розкрадання 12,5 млн грн в "Харківобленерго" повідомили про підозру. 

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      Кримінал та НП
      Генеральний прокурор (Україна)
      Дніпропетровська область
      Дніпро (місто)
      Кривий Ріг
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