Развитие ГП ВостГОК и усиление обороноспособности: Шмыгаль провел совещание по Кировоградской области

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание по отдельным вопросам Кировоградской области. В частности, были рассмотрены вопросы стратегии развития ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и усиления обороноспособности в области, передает УНН.

Во исполнение поручения Президента Украины провели совещание по отдельным вопросам Кировоградской области, очерченных по итогам рабочей поездки Главы государства - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль заслушал доклады представителей министерств и военных администраций о состоянии работы предприятий энергетики, критической инфраструктуры и усиления обороноспособности в области.

Рассмотрели вопрос о стратегии развития ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат - информирует канал премьер-министра.

Докладывали министр энергетики Герман Галущенко и и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Вчера Верховная Рада приняла законопроект, который решает ряд вопросов. В частности, продлевается действие моратория на принудительное взыскание долгов и банкротство предприятий в сфере энергетики - рассказал Шмыгаль.

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По другим проблемным вопросам премьер-министр поручил Минэнерго подготовить план действенных мер, направленных на стабилизацию финансово-экономического состояния предприятия с определением ответственных исполнителей и индикаторов выполнения каждого мероприятия.

Кроме того, председатель Кировоградской ВГА Андрей Райкович доложил о ситуации по обеспечению жителей области питьевой водой в рамках проекта развития городской инфраструктуры, который реализуется совместно со Всемирным банком. Были обозначены проблемные вопросы, в частности, финансовой поддержки предприятий водоснабжения.

Минфину поручено проработать обращение к Всемирному банку о возможности подписания соглашения об увеличении суммы кредитования в рамках реализации проекта и подготовить и направить Кировоградской ОВА разъяснения относительно возможных путей погашения кредитных обязательств предприятий за счет средств местного бюджета - сообщил Шмыгаль.

По его словам, председатель ВГА, представители Минобороны, Минздрава и командующий Медицинских сил доложили о размещении военного госпиталя на базе КНП "Центральная городская больница Кропивницкого городского совета".

Шмыгаль дал задание создать рабочую группу для решения вопросов размещения и оснащения такого госпиталя.

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Также он дал задание всем причастным министерствам и ведомствам донести ОВА информацию об образцах средств РЭБ, которые могут быть закуплены за счет местных средств для защиты объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что был рассмотрен вопрос обеспечения учебных заведений укрытиями.

В 2023 году на это было выделено 31 млн грн субвенции из государственного бюджета. 21 школьный автобус был закуплен на условиях софинансирования из государственного и местных бюджетов. В планах комплексно развивать это направление. Приоритет будет предоставляться украинскому производителю - отметил Шмыгаль.

Подытоживая результаты совещания Шмыгаль добавил, что было найдено решение по большинству проблемных вопросов.

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