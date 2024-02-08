Развитие ГП ВостГОК и усиление обороноспособности: Шмыгаль провел совещание по Кировоградской области
Премьер-министр провел совещание по вопросам Кировоградской области, включая разработку стратегии для ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и усиление обороноспособности региона.
Игнат прокомментировал возможную дату следующей ракетной атаки россии
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что, исходя из прошлой статистики российских ракетных атак на Украину, трудно предсказать время следующего удара из-за разной периодичности между атаками.
Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники
Польские фермеры могут частично заблокировать движение грузовиков на пункте пропуска Зосин-Устилуг на границе с Польшей в понедельник.
Был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал детали о "отминусованном" вертолете рф
Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, сам вертолет разбился на Авдеевском направлении 7 февраля.
Оккупанты все чаще используют дроны на поле боя - спикер Нацгвардии
российские войска с каждым днем все чаще используют на поле боя различного типа дроны. Речь идет о FVP-дронах, беспилотниках типа Mavic и БПЛА с различной боевой нагрузкой.
Авдеевка является приоритетным направлением для армии рф на фронте - британская разведка
Британская разведка сообщает, что российские войска усилили атаки вокруг Авдеевки и провели ротацию дополнительных войск на линии фронта в городе, который остается ключевым объектом их наступательных усилий.
Украинские спецназовцы захватили вражеский опорный пункт на господствующей высоте
Украинские силы специальных операций провели операцию "Говерла", захватив вражеский опорный пункт на господствующей высоте, которую украинские войска не могли взять под контроль в течение нескольких месяцев.
Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно
Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно.
Экономия "Калибров" россиянами связана с попытками избегать рисков в оккупированном Крыму - Гуменюк
Возможная экономия российскими оккупантами ракет "Калибр" связано с попытками избежать рисков для армии рф в оккупированном Крыму.
Украина проведет саммит со странами Западных Балкан в ближайшее время - Вучич
Президент Сербии заявил, что примет участие в предстоящем саммите между Украиной и странами Западных Балкан.