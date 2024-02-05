Зеленский посетил военных, которые проходят лечение в медучреждении Кропивницкого

Президент Владимир Зеленский посетил в Кропивницком одно из медучреждений, где проходят лечение украинские военные, получившие тяжелые ранения во время боев с оккупантами на востоке Украины, в частности в районе Роботино и Вербового. Также он отметил военнослужащих государственными наградами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

"В одном из медицинских учреждений Кропивницкого Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с условиями лечения украинских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время боев с российскими оккупантами на востоке Украины, в частности в районе Роботино и Вербового. Глава государства пообщался с защитниками. Они рассказали, что сейчас чувствуют себя гораздо лучше благодаря искренней заботе медицинского персонала", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил военных за их героическую службу.

"Спасибо вам за службу. Вы молодцы, вы - герои. Желаю вам скорейшего выздоровления", - сказал Президент.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Зеленский отметил военнослужащих государственными наградами. В частности, он вручил защитникам ордена "За мужество" III степени и медаль "За военную службу Украине".

Дополнение

Также сегодня, 5 февраля во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, Зеленский ознакомился с работой инновационного учебного заведения, пообщался с учениками и поблагодарил учителей.