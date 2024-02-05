Зеленський відвідав військових, які проходять лікування у медзакладі Кропивницького
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідав поранених українських воїнів у Кропивницькому та нагородив деяких з них орденами та медалями за захист суверенітету України від російських окупантів під Роботиним та Вербовим.
Президент Володимир Зеленський відвідав у Кропивницькому один із медзакладів, де проходять лікування українських військові, які зазнали важких поранень під час боїв з окупантами на сході України, зокрема в районі Роботиного та Вербового. Також він відзначив військовослужбовців державними нагородами. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
"В одному з медичних закладів Кропивницького Президент України Володимир Зеленський ознайомився з умовами лікування українських військовослужбовців, які зазнали важких поранень під час боїв із російськими окупантами на сході України, зокрема в районі Роботиного та Вербового. Глава держави поспілкувався із захисниками. Вони розповіли, що зараз почуваються набагато краще завдяки щирій турботі медичного персоналу", - йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував військовим за їхню героїчну службу.
"Дякую вам за службу. Ви молодці, ви – герої. Бажаю вам якнайшвидшого одужання", – сказав Президент.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Зеленський відзначив військовослужбовців державними нагородами. Зокрема, він вручив захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медаль "За військову службу Україні".
Доповнення
Також сьогодні, 5 лютого Під час робочої поїздки у Дніпропетровську область, Зеленський ознайомився з роботою інноваційного навчального закладу, поспілкувався з учнями та подякував учителям.