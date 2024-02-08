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Розвиток ДП СхідГЗК та посилення обороноздатності: Шмигаль провів нараду щодо Кіровоградської області

Розвиток ДП СхідГЗК та посилення обороноздатності: Шмигаль провів нараду щодо Кіровоградської області

Київ • УНН

 • 31410 перегляди

Прем'єр-міністр провів нараду з питань Кіровоградської області, включаючи розробку стратегії для ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та посилення обороноздатності регіону.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду щодо окремих питань Кіровоградської області. Зокрема, було розглянуто питання щодо стратегії розвитку ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та посилення обороноздатності в області, передає УНН.    

На виконання доручення Президента України провели нараду щодо окремих питань Кіровоградської області, окреслених за підсумками робочої поїздки Глави держави

- повідомив Шмигаль.

Шмигаль заслухав доповіді представників міністерств та військових адміністрацій щодо стану роботи підприємств енергетики, критичної інфраструктури та посилення обороноздатності в області.

Розглянули питання щодо стратегії розвитку ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат

- інформує канал прем'єр-міністра. 

Доповідали міністр енергетики Герман Галущенко та в.о президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Вчора Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який вирішує низку питань. Зокрема, продовжується дія мораторію на примусове стягнення боргів та банкрутство підприємств у сфері енергетики

- розповів Шмигаль.

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Щодо інших проблемних питань прем‘єр-міністр доручив Міненерго підготувати план дієвих заходів, спрямованих на стабілізацію фінансово-економічного стану підприємства з визначенням відповідальних виконавців та індикаторів виконання кожного заходу.

Окрім того, голова Кіровоградської ВЦА Андрій Райкович доповів про ситуацію щодо забезпечення жителів області питною водою в межах проєкту розвитку міської інфраструктури, що реалізується спільно зі Світовим банком. Було окреслено проблемні питання, зокрема, фінансової підтримки підприємств водопостачання.

Мінфіну доручено опрацювати звернення до Світового банку про можливість підписання угоди щодо збільшення суми кредитування в межах реалізації проєкту та підготувати й надіслати Кіровоградській ОВА роз'яснення щодо можливих шляхів погашення кредитних зобов’язань підприємств за рахунок коштів місцевого бюджету

- повідомив Шмигаль.

За його словами, голова ВЦА, представники Міноборони, МОЗ та командувач Медичних сил доповіли щодо розміщення військового госпіталю на базі КНП "Центральна міська лікарня кропивницької міської ради".  

Шмигаль дав завдання утворити робочу групу для вирішення питань розміщення й оснащення такого госпіталю.

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Також він дав завдання усім дотичним міністерствам та відомствам донести ОВА інформацію щодо зразків засобів РЕБ, які можуть бути закуплені за рахунок місцевих коштів для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Окрім того, Шмигаль повідомив, що  було розглянуто питання забезпечення закладів освіти укриттями.

У 2023 році на це було виділено 31 млн грн субвенції з державного бюджету. 21 шкільний автобус було закуплено на умовах співфінансування з державного й місцевих бюджетів. У планах комплексно розвивати цей напрямок. Пріоритет надаватиметься українському виробнику

- зазначив Шмигаль.

Підсумовуючи результати наради Шмигаль додав, що було знайдено рішення стосовно більшості проблемних питань.  

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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