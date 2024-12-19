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Разведка раскрыла реальные потери мобилизованных россиян

Разведка раскрыла реальные потери мобилизованных россиян

Киев  •  УНН

 • 7270 просмотра

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ГУР МО Украины обнародовало данные о потерях мобилизованных военных рф с сентября 2022 по октябрь 2024 года. Общее количество погибших мобилизованных составило, как сообщается, 98641 человек, не учитывая другие категории военных.

Потери мобилизованных россиян по подсчетам оккупантов раскрыли в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

"Оккупационная армия государства-агрессора россии в период с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года насчитала потерь мобилизованных солдат во время начатой ею войны против Украины в количестве 98641 единиц личного состава", - сообщили в ГУР в соцсетях.

По данным разведки, наибольшие потери среди мобилизованных понесли:

- группировка войск "центр" вс рф - 21710 оккупантов;

- группировка войск "запад" вс рф - 20155 оккупантов;

- группировка войск "восток" вс рф - 16770 оккупантов;

- группировка войск "юг" вс рф - 16465 оккупантов;

- группировка войск "днепр" вс рф - 10449 оккупантов;

- группировка войск вс рф в Запорожской области - 10120 оккупантов;

- группировка войск "Север" вс рф - 2972 оккупанта.

Указанная статистика не учитывает потери российских захватчиков из числа контрактников, срочников, наемников и других регулярных формирований агрессора, отметили в ГУР.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - указали в разведке.

Войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты из-за страха перед украинскими дронами - ГУР17 дек. 2024, 12:22 • 11541 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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