Войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты из-за страха перед украинскими дронами - ГУР

Войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты из-за страха перед ударными дронами Украины, сообщили в ГУР МОУ во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"16 декабря 2024 года государство-агрессор россия продолжила применять войска Северной Кореи в боевых действий на территории курской области. После серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для выявления беспилотников Сил безопасности и обороны Украины", - сообщили в ГУР.

По данным разведки, "перед штурмом северокорейские войска на передовых рубежах накапливают группу до 20-30 солдат - к району сосредоточения передвигаются малыми группами до шести военнослужащих".

"Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что москва не хочет терять темпа наступательных действий", - отметили в ГУР.

"Для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч", - указали в разведке.

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