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Военные КНДР на Курщине странно реагируют на украинские дроны: в ЦПД при СНБО рассказали о причине

Военные КНДР на Курщине странно реагируют на украинские дроны: в ЦПД при СНБО рассказали о причине

Киев  •  УНН

 • 6285 просмотра

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Северокорейские военные на Курщине не осознают опасность от БПЛА из-за плохого информирования со стороны россиян. рф пытается скрыть потери КНДР, быстро эвакуируя тела и сжигая лица погибших.

Северокорейские военные, которые воюют в курской области рф, не понимают опасности от дронов из-за плохого информирования со стороны россиян. Впрочем россия быстро эвакуирует тела погибших корейцев, пытаясь скрыть потери. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН

Военные кндр на Курщине довольно странно реагируют на дроны. У погибших кндровцев перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БПЛА, что может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте. Это демонстрирует то, что для россиян жизнь корейцев не имеет никакой ценности

- написал Коваленко.

Впрочем, по его словам, армия рф пытается оперативно вывозить тела погибших военных из КНДР с фронта. «Эвакуация этих тел налажена лучше, чем погибших или раненых россиян. Желание скрыть неудачи кндровцев играет свою роль», - указал Коваленко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытках рф скрыть присутствие военных КНДР в Украине путем сожжения их лиц после гибели. Ранее оккупанты запрещали им показывать лица во время тренировок.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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