Военные КНДР на Курщине странно реагируют на украинские дроны: в ЦПД при СНБО рассказали о причине
Киев • УНН
Северокорейские военные на Курщине не осознают опасность от БПЛА из-за плохого информирования со стороны россиян. рф пытается скрыть потери КНДР, быстро эвакуируя тела и сжигая лица погибших.
Северокорейские военные, которые воюют в курской области рф, не понимают опасности от дронов из-за плохого информирования со стороны россиян. Впрочем россия быстро эвакуирует тела погибших корейцев, пытаясь скрыть потери. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН.
Военные кндр на Курщине довольно странно реагируют на дроны. У погибших кндровцев перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БПЛА, что может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте. Это демонстрирует то, что для россиян жизнь корейцев не имеет никакой ценности
Впрочем, по его словам, армия рф пытается оперативно вывозить тела погибших военных из КНДР с фронта. «Эвакуация этих тел налажена лучше, чем погибших или раненых россиян. Желание скрыть неудачи кндровцев играет свою роль», - указал Коваленко.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытках рф скрыть присутствие военных КНДР в Украине путем сожжения их лиц после гибели. Ранее оккупанты запрещали им показывать лица во время тренировок.