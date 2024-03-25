Разведка Британии проанализировала возможности рф сформировать и обеспечить новые армии

Британская разведка проанализировала, способна ли россия сформировать и обеспечить две новые армии, создание которых ранее анонсировал российский министр обороны сергей шойгу. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сводке, военный министр россии сергей шойгу объявил 20 марта, что в 2024 году россия создаст две новые армии. Сообщается, что они будут сформированы из 14 дивизий и 16 бригад. Точный тип, расположение и состав этих подразделений не были указаны, хотя вероятнее всего сочетание механизированных, бронетанковых, артиллерийских и логистических подразделений.

Вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предыдущими объявлениями российской стороны о создании новых подразделений и запланированным повышением уровня бригад до дивизий.

В ведомстве добавили, что учитывая успешные усилия рф по набору личного состава, вполне вероятно, что эти подразделения могут быть достаточно укомплектованы людьми.

Однако, учитывая ограниченную подготовку российских военных, широкое использование устаревшего оборудования и проблемы с инфраструктурой, вполне вероятно, что эти подразделения столкнутся с подобными проблемами в обеспечении ресурсами,

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее говорил, что мобилизация в рф не прекратилась и может усилиться более открыто после проведения "выборов президента рф.

