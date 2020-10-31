Разумков встретился с главой МИД Германии: говорили о "Нормандском формате" и Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и поблагодарил за постоянную позицию в рамках "Нормандского формата". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
"Председатель Верховной Рады Украины встретился с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Председатель Парламента выразил благодарность Германии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и постоянную позицию в рамках "Нормандского формата", - говорится в сообщении.
Дмитрий Разумков отметил, что для Украины важно сотрудничество в рамках ОБСЕ. Он добавил, что ключевым инструментом в распоряжении ОБСЕ и в дальнейшем является Специальная мониторинговая миссия (СММ), отметив, что Украина нуждается в большем присутствии СММ на неконтролируемой части Донбасса.
Председатель Парламента напомнил, что режим тишины в Донбассе было установлено с 27 июля, однако, к сожалению, был нарушен боевиками, в результате чего погибли двое украинских военнослужащих.
Во время встречи также обсуждался вопрос о аннексии Крыма и нарушения международного гуманитарного права на полуострове.
"Дмитрий Разумков поблагодарил Хайко Мааса за поддержку Федеральным правительством Германии предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. А также отметил весомую помощь Германии нашем государстве на пути внедрения необходимых реформ во многих сферах", - добавляется в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили варианты межпарламентского сотрудничества, в частности, практику проведения в онлайн режиме совместных заседаний комитетов по международным делам и по делам ЕС и восстановление формата личных встреч после преодоления пандемии.
Как ранее сообщал, сейчас идет активный диалог на уровне советников "Нормандской четверки" в контексте подготовки ближайшее время саммита лидеров Нормандского формата.
Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках поездки в Германию провел встречу с председателем группы Христианско-социальный союз в Бундестаге Александром Добриндтом. Стороны обсудили, в частности, усиление сотрудничества с Баварией.