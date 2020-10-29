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Разумков в Німеччині обговорив посилення співпраці з Баварією

Разумков в Німеччині обговорив посилення співпраці з Баварією

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у рамках поїздки до Німеччини провів зустріч із головою групи Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Александром Добріндтом. Сторони обговорили, зокрема, посилення співробітництва з Баварією, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби парламенту.

"Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема, щодо посилення співробітництва з Баварією - одним із найпотужніших економічних регіонів Німеччини. Дмитро Разумков повідомив, що Україна налаштована на подальше поглиблення торговельних зв’язків, а також зацікавлена у збільшенні баварських інвестицій", - інформують у парламенті.

Голова парламенту під час зустрічі зазначив, що Баварія є одним із найбільших торговельних партнерів України за обсягом експортно-імпортних операцій серед федеральних земель Німеччини, зазначили в пресслужбі.

Також за даними пресслужби, Разумков подякував Александру Добріндту та Християнсько-соціальному союзу за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та висловив вдячність за надважливі посередницькі зусилля Німеччини у "Нормандському форматі" з метою досягнення довгоочікуваного миру на Донбасі.

"Александр Добріндт прийняв запрошення Голови Верховної Ради відвідати Україну на чолі парламентської групи Християнсько-соціальний союз та запевнив, що ХСС підтримує впровадження реформ у нашій державі та євроінтеграційні прагнення України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Німеччині Разумков допустив, що наслідки через рішення Конституційного суду України про те, що стаття Кримінального кодексу про відповідальність за брехню в декларації є неконституційною, будуть вирішувати на законодавчому рівні, щоб система продовжувала працювати.

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