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Разумков в Германии обсудил усиление сотрудничества с Баварией

Разумков в Германии обсудил усиление сотрудничества с Баварией

Киев  •  УНН

 • 12962 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках поездки в Германию провел встречу с главой группы Христианско-социальный союз в Бундестаге Александром Добриндтом. Стороны обсудили, в частности, усиление сотрудничества с Баварией, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.

"Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности, усиление сотрудничества с Баварией - одним из самых мощных экономических регионов Германии. Дмитрий Разумков сообщил, что Украина настроена на дальнейшее углубление торговых связей, а также заинтересована в увеличении баварских инвестиций", - информируют в парламенте.

Глава парламента во время встречи отметил, что Бавария является одним из крупнейших торговых партнеров Украины по объему экспортно-импортных операций среди федеральных земель Германии, отметили в пресс-службе.

Также по данным пресс-службы, Разумков поблагодарил Александра Добриндта и Христианско-социальный союз за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил благодарность за сверхважные посреднические усилия Германии в "нормандской формате" с целью достижения долгожданного мира на Донбассе.

"Александр Добриндт принял приглашение главы Верховной Рады посетить Украину во главе парламентской группы Христианско-социальный союз и заверил, что ХСС поддерживает реформы в нашем государстве и евроинтеграционные стремления Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня в Германии Разумков допустил, что последствия из-за решения Конституционного суда Украины о том, что статья Уголовного кодекса об ответственности за ложь в декларации является неконституционной, будут решать на законодательном уровне, чтобы система продолжала работать.

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