Разумков в Германии обсудил усиление сотрудничества с Баварией
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках поездки в Германию провел встречу с главой группы Христианско-социальный союз в Бундестаге Александром Добриндтом. Стороны обсудили, в частности, усиление сотрудничества с Баварией, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.
"Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности, усиление сотрудничества с Баварией - одним из самых мощных экономических регионов Германии. Дмитрий Разумков сообщил, что Украина настроена на дальнейшее углубление торговых связей, а также заинтересована в увеличении баварских инвестиций", - информируют в парламенте.
Глава парламента во время встречи отметил, что Бавария является одним из крупнейших торговых партнеров Украины по объему экспортно-импортных операций среди федеральных земель Германии, отметили в пресс-службе.
Также по данным пресс-службы, Разумков поблагодарил Александра Добриндта и Христианско-социальный союз за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил благодарность за сверхважные посреднические усилия Германии в "нормандской формате" с целью достижения долгожданного мира на Донбассе.
"Александр Добриндт принял приглашение главы Верховной Рады посетить Украину во главе парламентской группы Христианско-социальный союз и заверил, что ХСС поддерживает реформы в нашем государстве и евроинтеграционные стремления Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня в Германии Разумков допустил, что последствия из-за решения Конституционного суда Украины о том, что статья Уголовного кодекса об ответственности за ложь в декларации является неконституционной, будут решать на законодательном уровне, чтобы система продолжала работать.