Разумков допустив, що з наслідками рішення КСУ будуть розбиратися на законодавчому рівні

“Якщо ми говоримо з вами про наслідки, я впевнений, що достатньо швидко буде реакція як з боку парламенту, як з боку Президента. І ми будемо вирішувати, скоріш за все на законодавчому рівні, доопрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того, щоб ця система продовжувала працювати. Тому що дозволити сьогодні собі її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому. І особливо це важливо у зв’язку з тим, що фактично зранку заявив НАЗК, представники НАЗК, що є така система спецперевірок, і якщо не буде працювати НАЗК в цьому плані - ми не зможемо призначити, обрати, а потім призначити, на посади керівництво обласних органів місцевої влади”, - зазначив голова Верховної Ради.

За його словами, це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, що призведе до розбалансування вертикалі влади.

Коментуючи заяву Конституційного суду України про те, що на них тиснуть, Дмитро Разумков додав: “Тиск на будь-кого неприпустимий, на будь-яку гілку влади. Але якщо ми виходимо з реформи антикорупційної - вона більш ніж важлива для держави".

"Ви бачите реакцію наших іноземних партнерів, вона, м’яко кажучи, достатньо серйозна. І ті досягнення, які були зроблені протягом цих років для того, щоб зробити більш відкритою систему боротьби з корупцією, закласти фундамент розвитку (я говорю і про НАБУ, і про САП, і про Вищий антикорупційний суд), - це все маленькі, але важливі кроки в досягненні тієї головної мети - боротьба з корупцією, подолання корупції в державі Україні”, - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Також нагадаємо, що судді КСУ звернулись до Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова і Дениса Шмигаля із заявою про тиск.