Разумков допустив, що з наслідками рішення КСУ будуть розбиратися на законодавчому рівні

ukru
14:10 • 36194 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 91611 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 107460 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 109772 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 140107 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123285 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123596 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123400 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107245 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113697 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 115140 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 63015 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 73684 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 97094 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 92660 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 43335 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 51996 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 52058 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 140109 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 110403 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 36253 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 46914 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 104996 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123578 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123148 перегляди
Актуальне
Разумков допустив, що з наслідками рішення КСУ будуть розбиратися на законодавчому рівні

Разумков допустив, що з наслідками рішення КСУ будуть розбиратися на законодавчому рівні

Київ • УНН

 • 14887 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допустив, що наслідки через рішення Конституційного суду України про те, що стаття Кримінального кодексу про відповідальність за брехню в декларації є неконституційною, будуть вирішувати на законодавчому рівні, щоб система продовжувала працювати. Про це він сказав під час преспідходу у Німеччині, передає кореспондент УНН.

“Якщо ми говоримо з вами про наслідки, я впевнений, що достатньо швидко буде реакція як з боку парламенту, як з боку Президента. І ми будемо вирішувати, скоріш за все на законодавчому рівні, доопрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того, щоб ця система продовжувала працювати. Тому що дозволити сьогодні собі її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому. І особливо це важливо у зв’язку з тим, що фактично зранку заявив НАЗК, представники НАЗК, що є така система спецперевірок, і якщо не буде працювати НАЗК в цьому плані - ми не зможемо призначити, обрати, а потім призначити, на посади керівництво обласних органів місцевої влади”, - зазначив голова Верховної Ради.

За його словами, це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, що призведе до розбалансування вертикалі влади.

Коментуючи заяву Конституційного суду України про те, що на них тиснуть, Дмитро Разумков додав: “Тиск на будь-кого неприпустимий, на будь-яку гілку влади. Але якщо ми виходимо з реформи антикорупційної - вона більш ніж важлива для держави".

"Ви бачите реакцію наших іноземних партнерів, вона, м’яко кажучи, достатньо серйозна. І ті досягнення, які були зроблені протягом цих років для того, щоб зробити більш відкритою систему боротьби з корупцією, закласти фундамент розвитку (я говорю і про НАБУ, і про САП, і про Вищий антикорупційний суд), - це все маленькі, але важливі кроки в досягненні тієї головної мети - боротьба з корупцією, подолання корупції в державі Україні”, - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. 

Також нагадаємо, що судді КСУ звернулись до Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова і Дениса Шмигаля із заявою про тиск.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92