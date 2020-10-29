Разумков допустил, что с последствиями решения КСУ будут разбираться на законодательном уровне

"Если мы говорим с вами о последствиях, я уверен, что достаточно быстро будет реакция как со стороны парламента, как со стороны Президента. И мы будем решать, скорее всего на законодательном уровне, дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня, для того, чтобы эта система продолжала работать. Потому что позволить сегодня себе ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом. И особенно это важно в связи с тем, что фактически утром заявил НАПК, представители НАПК, что есть такая система спецпроверок, и если не будет работать НАПК в этом плане - мы не сможем назначить, избрать, а затем назначить на должности руководство областных органов местной власти", - отметил глава Верховной Рады.

По его словам, это парализует вертикаль местного самоуправления, приведет к разбалансировке вертикали власти.

Комментируя заявление Конституционного суда Украины о том, что на них давят, Дмитрий Разумков добавил: "Давление на любого недопустимо, на любую ветвь власти. Но если мы исходим из реформы антикоррупционной - она более чем важна для государства".

"Вы видите реакцию наших иностранных партнеров, она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны в течение этих лет для того, чтобы сделать более открытой систему борьбы с коррупцией, заложить фундамент развития (я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде), - это все маленькие, но важные шаги в достижении той главной цели - борьба с коррупцией, преодоление коррупции в государстве Украина", - сказал спикер парламента.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Также напомним, что судьи КСУ обратились к Владимиру Зеленскому, Дмитрию Разумкову и Денису Шмыгалю с заявлением о давлении.