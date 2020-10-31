Разумков зустрівся із главою МЗС Німеччини: говорили про "Нормандський формат" і Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом та подякував сталу позицію в рамках “Нормандського формату”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.
“Голова Верховної Ради України зустрівся з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Голова Парламенту висловив вдячність Німеччині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і сталу позицію в рамках “Нормандського формату”, — сказано у повідомленні.
Дмитро Разумков зазначив, що для України важлива співпраця в рамках ОБСЄ. Він додав, що ключовим інструментом у розпорядженні ОБСЄ й надалі є Спеціальна моніторингова місія (СММ), зауваживши, що Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу.
Голова Парламенту нагадав, що режим тиші на Донбасі було встановлено з 27 липня, проте, на жаль, був порушений бойовиками, в результаті чого загинули двоє українських військовослужбовців.
Під час зустрічі також обговорювалося питання щодо анексії Криму та порушення міжнародного гуманітарного права на півострові.
“Дмитро Разумков окремо подякував Гайко Маасу за підтримку Федеральним урядом Німеччини надання Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. А також відзначив вагому допомогу Німеччини нашій державі на шляху впровадження необхідних реформ у багатьох сферах”, — додається у повіддомленні.
Крім того, сторони обговорили варіанти міжпарламентської співпраці, зокрема, практику проведення в онлайн режимі спільних засідань комітетів у міжнародних справах та у справах ЄС і відновлення формату особистих зустрічей після подолання пандемії.
Як раніше повідомляв УНН, наразі триває активний діалог на рівні радників “Нормандської четвірки” в контексті підготовки найближчим часом саміту лідерів Нормандського формату.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у рамках поїздки до Німеччини провів зустріч із головою групи Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Александром Добріндтом. Сторони обговорили, зокрема, посилення співробітництва з Баварією.