Разумков отрицает противоречия между парламентом и правительством

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81992 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101695 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126364 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107167 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127129 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101182 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102013 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104036 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101949 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Разумков отрицает противоречия между парламентом и правительством

Разумков отрицает противоречия между парламентом и правительством

Киев  •  УНН

 • 11481 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Верховной Раде есть много законопроектов, за которые не голосовало монобольшинство, однако это не означает, что у депутатов нет единства и есть противоречия с правительством. Об этом в интервью DW рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

“Я считаю, что это наоборот демонстрирует понимание процессов в парламенте, ответственность, которая лежит на народных депутатах за принятие того или иного решения”, — сказал Разумков.

Комментируя анализ Комитета избирателей Украины, что Верховная Рада поддержала всего 4% правительственных законодательных инициатив, спикер парламента отметил, что это не означает, что между ветвями власти есть противоречие.

“Я так думаю, речь идет о тех 4% [законопроектов], которые были рассмотрены Верховной Радой, а не были рассмотрены и отклонены, то есть имеется в виду немного другое. Если мы говорим в целом о законопроектах, которые принимаются Верховной Радой Украины, на самом деле, многие инициативы являются общими и с представителями Кабинета министров Украины, с профильными министерствами, но они вносятся народными депутатами Украины. Это в достаточно большой степени ускоряет процесс рассмотрения”, — пояснил Разумков.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины 25 августа проведут внеочередную сессию, а торжественного заседания ко Дню Независимости Украины 24 августа не будет.

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