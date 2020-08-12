Разумков заперечив протиріччя між парламентом та урядом

"Я вважаю, що це навпаки демонструє розуміння процесів в парламенті, відповідальність, яка лежить на народних депутатах за прийняття того, чи іншого рішення", – сказав Разумков.

Коментуючи аналіз Комітету виборців України, що Верховна Рада підтримала всього 4% урядових законодавчих ініціатив, спікер парламенту зазначив, що це не означає, що між гілками влади є протиріччя.

"Я так думаю, мова йде про ті 4% [законопроектів], які були розглянуті Верховною Радою, а не були розглянуті і відхилені, тобто мається на увазі трохи інше. Якщо ми говоримо в цілому про законопроекти, які приймаються Верховною Радою України, насправді, багато ініціатив є спільними і з представниками Кабінету міністрів України, з профільними міністерствами, але вони вносяться народними депутатами України. Це в достатньо великій мірі пришвидшує процес розгляду", – пояснив Разумков.

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді України 25 серпня проведуть позачергову сесію, а урочистого засідання до Дня Незалежності України 24 серпня не буде.